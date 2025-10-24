Президент поздравил спецназ ВС России с 75-летием со дня образования
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов с 75-летием образования подразделений специального назначения Вооруженных сил (ВС) РФ. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
По словам Путина, за годы службы бойцы спецназа сыграли важную роль в «летописи воинской славы» России. В их биографиях – выполнение сложных задач в Афганистане и других горячих точках, борьба с международными террористами, защита жителей Крыма и Севастополя, в 2014 г. решивших вернуться в состав России.
В ходе специальной военной операции подразделения действуют на самых опасных участках, отметил президент.
«Хочу поблагодарить ветеранов, весь личный состав специальных подразделений за верную службу Родине, за беззаветную преданность долгу и присяге, за самоотверженность и отвагу», – сказал Путин.