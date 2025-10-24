Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Глава ФТС Пикалев сообщил Путину о полноценном запуске СПОТ в июле 2026 года

Ведомости

Полноценный запуск Системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) для борьбы с «серым» импортом ожидается с 1 июля 2026 г., сообщил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерий Пикалев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Пикалева, данная система была разработана совместно с Министерством финансов и налоговой службой, пилотный запуск СПОТ планируется с 1 апреля 2026 г. Действие системы будет распространяться на товары из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Автомашина, перевозящая груз, который планируется реализовать на рынке Российской Федерации, не может пересечь границу без подтверждения нашего налогового резидента о том, что он действительно ожидает эту товарную партию», – объяснил Пикалев действие системы.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь