Глава ФТС Пикалев сообщил Путину о полноценном запуске СПОТ в июле 2026 года
Полноценный запуск Системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) для борьбы с «серым» импортом ожидается с 1 июля 2026 г., сообщил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерий Пикалев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По словам Пикалева, данная система была разработана совместно с Министерством финансов и налоговой службой, пилотный запуск СПОТ планируется с 1 апреля 2026 г. Действие системы будет распространяться на товары из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
«Автомашина, перевозящая груз, который планируется реализовать на рынке Российской Федерации, не может пересечь границу без подтверждения нашего налогового резидента о том, что он действительно ожидает эту товарную партию», – объяснил Пикалев действие системы.