Президент Аргентины теряет популярность на фоне промежуточных выборов в конгресс

Хавьер Херардо Милей родился 22 октября 1970 г. в Буэнос-Айресе в семье с итальянско-хорватскими корнями. Его отец начинал карьеру водителем автобуса, но позже стал успешным предпринимателем. Детство Милея было омрачено жестоким обращением со стороны родителей, из-за чего впоследствии политик с ними не общался. Впрочем, перед выборами отец с матерью неожиданно стали появляться на его публичных выступлениях, что многие расценили как символическое примирение семьи. / Natacha Pisarenko / AP Photo