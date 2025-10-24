Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Президент Аргентины теряет популярность на фоне промежуточных выборов в конгресс

Ведомости

Президент Аргентины Хавьер Милей, пришедший к власти в 2023 г. с обещанием «распилить бензопилой» государственные расходы и положить конец десятилетиям экономического спада, столкнулся с падением популярности на фоне приближающихся выборов в конгресс. Об этом пишет The Times.

25 октября в Аргентине состоятся промежуточные парламентские выборы, на которых избирается половина депутатов нижней палаты конгресса (национального собрания) и треть сенаторов. Это голосование станет ключевым испытанием для Милея и покажет, сохраняет ли он поддержку населения.

Уже на муниципальных выборах партия Милея «Свобода наступает» (La Libertad Avanza) набрала лишь 34% голосов против 47% у перонистского альянса. Как пишет The Times, это поражение стало тревожным сигналом для президента, который рассчитывает получить хотя бы треть мест в парламенте, чтобы сохранить право вето на решения оппозиции.

Экономист с бензопилой: как Хавьер Милей стал президентом Аргентины
Хавьер Херардо Милей родился 22 октября 1970 г. в Буэнос-Айресе в семье с итальянско-хорватскими корнями. Его отец начинал карьеру водителем автобуса, но позже стал успешным предпринимателем. Детство Милея было омрачено жестоким обращением со стороны родителей, из-за чего впоследствии политик с ними не общался. Впрочем, перед выборами отец с матерью неожиданно стали появляться на его публичных выступлениях, что многие расценили как символическое примирение семьи.
1  / 13

Хавьер Херардо Милей родился 22 октября 1970 г. в Буэнос-Айресе в семье с итальянско-хорватскими корнями. Его отец начинал карьеру водителем автобуса, но позже стал успешным предпринимателем. Детство Милея было омрачено жестоким обращением со стороны родителей, из-за чего впоследствии политик с ними не общался. Впрочем, перед выборами отец с матерью неожиданно стали появляться на его публичных выступлениях, что многие расценили как символическое примирение семьи. / Natacha Pisarenko / AP Photo

Несмотря на снижение инфляции с 200 до 30% и первый за 14 лет сбалансированный бюджет, экономика страны остается нестабильной. Зарплаты не растут, потребительские расходы падают, а песо продолжает обесцениваться, пишет издание.

Чтобы поддержать курс национальной валюты, правительство тратит миллиарды из резервов. На прошлой неделе США предложили Аргентине валютную своп-линию на $20 млрд, а министр финансов Скотт Бессент назвал Милея «маяком для Южной Америки». Однако даже эта поддержка не смогла стабилизировать ситуацию – песо упало до исторического минимума.

Экономисты, опрошенные The Times, предупреждают, что программа «шоковой терапии», включающая закрытие министерств, массовые увольнения и урезание социальных расходов, может привести к стагнации, если правительству не удастся восстановить доверие населения.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте