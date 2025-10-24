Президент Аргентины теряет популярность на фоне промежуточных выборов в конгресс
Президент Аргентины Хавьер Милей, пришедший к власти в 2023 г. с обещанием «распилить бензопилой» государственные расходы и положить конец десятилетиям экономического спада, столкнулся с падением популярности на фоне приближающихся выборов в конгресс. Об этом пишет The Times.
25 октября в Аргентине состоятся промежуточные парламентские выборы, на которых избирается половина депутатов нижней палаты конгресса (национального собрания) и треть сенаторов. Это голосование станет ключевым испытанием для Милея и покажет, сохраняет ли он поддержку населения.
Уже на муниципальных выборах партия Милея «Свобода наступает» (La Libertad Avanza) набрала лишь 34% голосов против 47% у перонистского альянса. Как пишет The Times, это поражение стало тревожным сигналом для президента, который рассчитывает получить хотя бы треть мест в парламенте, чтобы сохранить право вето на решения оппозиции.
Несмотря на снижение инфляции с 200 до 30% и первый за 14 лет сбалансированный бюджет, экономика страны остается нестабильной. Зарплаты не растут, потребительские расходы падают, а песо продолжает обесцениваться, пишет издание.
Чтобы поддержать курс национальной валюты, правительство тратит миллиарды из резервов. На прошлой неделе США предложили Аргентине валютную своп-линию на $20 млрд, а министр финансов Скотт Бессент назвал Милея «маяком для Южной Америки». Однако даже эта поддержка не смогла стабилизировать ситуацию – песо упало до исторического минимума.
Экономисты, опрошенные The Times, предупреждают, что программа «шоковой терапии», включающая закрытие министерств, массовые увольнения и урезание социальных расходов, может привести к стагнации, если правительству не удастся восстановить доверие населения.