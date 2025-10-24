Газета
Политика

Лукашенко стало «плохо» из-за экономической ситуации в Витебской области

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экономическая ситуация в Витебской области настолько ужасна, что ему стало «плохо» после прочтения отчета на эту тему. Фрагмент его выступления в регионе опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

«Мне стало плохо вообще! Я увидел ужаснейшую ситуацию в Витебской области, ужасная безответственность снизу доверху», - подчеркнул глава государства.

Лукашенко также подчеркнул в разговоре с министрами, что за время своего президентского срока он не забронзовел. По его словам, ситуацию в области можно описать как худшую, чем где-либо. Он привел в пример показатель по гибели скота, который вырос за последний период на 140% в сравнении год к году, и заявил, что это неприемлемо.

Президент Белоруссии прилетел в Витебскую область 24 октября. Он провел совещание с представителями местных властей и руководителями ключевых предприятий.

