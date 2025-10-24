Глава МИД Венгрии выразил надежду на проведение саммита Россия – США в Будапеште

При этом дипломат выразил опасения, что до встречи могут появиться «фейковые новости и утечки», направленные на срыв переговоров. «Мы знали, что найдутся те, кто сделает все возможное, чтобы саммит не состоялся. Европейские лидеры и Украина не заинтересованы в мире, и поэтому используют СМИ для распространения ложной информации», – заявил министр.