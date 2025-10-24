Газета
Главная / Политика /

Глава МИД Венгрии выразил надежду на проведение саммита Россия – США в Будапеште

Ведомости

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште все же состоится. Об этом он заявил журналу The American Conservative.

По словам Сийярто, Венгрия с самого начала конфликта на Украине выступает за мирное урегулирование и готова оказать любую поддержку дипломатическим инициативам. «Мы никогда не поставляли оружие Украине и всегда настаивали, что конфликт не закончится на поле боя. Единственный путь к миру – это переговоры и дипломатия», – подчеркнул министр.

При этом дипломат выразил опасения, что до встречи могут появиться «фейковые новости и утечки», направленные на срыв переговоров. «Мы знали, что найдутся те, кто сделает все возможное, чтобы саммит не состоялся. Европейские лидеры и Украина не заинтересованы в мире, и поэтому используют СМИ для распространения ложной информации», – заявил министр.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия «останется страной, выступающей за мир», и будет поддерживать любые инициативы, направленные на прекращение конфликта.

22 октября США объявили о введении новых санкций против российских нефтяных компаний. В тот же день Трамп отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент США пояснил, что стороны на ней «вряд ли смогли бы договориться» по вопросам урегулирования украинского конфликта.

