Опросы отдают победу леворадикальному кандидату на выборах президента Ирландии

Согласно исследованию, опубликованному 24 октября, за Коннолли готовы проголосовать около 40% избирателей, тогда как ее соперница, бывший премьер-министр Хизер Хамфрис, получает около 25%. Если учитывать респондентов, которые уже определились с выбором, за Коннолли готовы проголосовать 55%, а за Хамфрис – 35%.