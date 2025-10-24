Опросы отдают победу леворадикальному кандидату на выборах президента Ирландии
В Ирландии проходят президентские выборы, на которых, согласно последним опросам, уверенно лидирует Кэтрин Коннолли – независимый кандидат от леворадикальных сил. Об этом пишет The Guardian.
Согласно исследованию, опубликованному 24 октября, за Коннолли готовы проголосовать около 40% избирателей, тогда как ее соперница, бывший премьер-министр Хизер Хамфрис, получает около 25%. Если учитывать респондентов, которые уже определились с выбором, за Коннолли готовы проголосовать 55%, а за Хамфрис – 35%.
Два других опроса также показали значительное преимущество 68-летней Коннолли, которая, по прогнозам, сменит действующего президента Майкла Хиггинса, завершившего два семилетних срока.
Тем не менее, эксперты предупреждают, что низкая явка и высокая доля испорченных бюллетеней могут повлиять на итог голосования. Почти половина респондентов признались, что не чувствуют себя представленными ни одним из кандидатов.
Коннолли известна своими леворадикальными взглядами: она выступает за сохранение нейтралитета Ирландии, критикует западную военную политику и называет растущие расходы на оборону в Европе «опасным отклонением от пацифизма». Ее противники опасаются, что ее победа может осложнить отношения Ирландии с союзниками в ЕС и США.
Если Коннолли победит, она станет четвертой женщиной-президентом Ирландии и продолжит линию своих предшественников – Мэри Робинсон, Мэри Макалис и Майкла Хиггинса.