США адаптируют гиперзвуковое оружие для мобильных пусковых установок
Американские военные и оборонные компании приступили к интеграции новых гиперзвуковых ударных боеприпасов на мобильные пусковые платформы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявления компаний и официальные источники.
Один из разработчиков, стартап Castelion, объявил о получении контрактов на интеграцию своей гиперзвуковой ракеты Blackbeard с существующими войсковыми системами. В качестве одной из целевых платформ названы мобильные пусковые установки HIMARS, уже доказавшие свою эффективность в эксплуотации и оперативном развертывании.
Blackbeard разрабатывается как гиперзвуковое ударное средство, способное маневрировать в верхних слоях атмосферы на скоростях, превышающих Маха 5, что затрудняет его перехват традиционными системами ПВО. При этом в Castelion подчеркивают прагматическую цель проекта: ракета ориентирована на массовое производство и относительно низкую себестоимость – при полномасштабном выпуске компания рассчитывает производить тысячи единиц в год по цене «сотни тысяч долларов» за штуку.
Условия контрактов с армией и флотом не разглашаются. В проекте бюджетного запроса администрации США на 2026 г. предусмотрена статья в размере $25 млн на работы по аналогичным интеграциям, что свидетельствует о заинтересованности Пентагона в ускоренном внедрении таких систем.
Адаптация гиперзвуковых боеприпасов к мобильным носителям изменит подход к их применению: мобильные пусковые установки повышают выживаемость и позволяют быстро перебрасывать ударные возможности в разные регионы. В Пентагоне подчеркивают, что сочетание доступности по цене и мобильности может сделать гиперзвуковые средства массовым инструментом стратегического и тактического порядка.
Работы США в этой области идут параллельно с программами в Китае и России, что превращает гиперзвуковую тему в один из ключевых элементов современной гонки вооружений. Эксперты предупреждают, что массовое распространение гиперзвуковых боеприпасов потребует пересмотра подходов к обороне и системам раннего предупреждения, а также может поднять вопросы о международном контроле над такими технологиями.
Castelion и другие компании, включая крупных подрядчиков, намерены в ближайшие месяцы координировать с военными технические испытания и сроки серийного производства, чтобы ускорить вывод новых средств на боевое дежурство.