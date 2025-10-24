США адаптируют гиперзвуковое оружие для мобильных пусковых установок

Работы США в этой области идут параллельно с программами в Китае и России, что превращает гиперзвуковую тему в один из ключевых элементов современной гонки вооружений. Эксперты предупреждают, что массовое распространение гиперзвуковых боеприпасов потребует пересмотра подходов к обороне и системам раннего предупреждения, а также может поднять вопросы о международном контроле над такими технологиями.