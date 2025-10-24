Газета
Главная / Политика /

Борис Ташимов назначен на должность замминистра транспорта РФ

Ведомости

Заместителем министра транспорта РФ назначили Бориса Ташимова, который ранее находился в должности замглавы Росморречфлота. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

На последнем посту он был с октября 2022 г. и курировал в Росморречфлоте вопросы стратегического развития предприятия. Он также был ответственным за формирование и реализацию единой политики в области строительства и модернизации портов.

Ташимов родился в Железноводске Ставропольского края в 1986 г. Он работал в Азово-Черноморском бассейновом филиале ФГУП «Росморпорт» в должности замдиректора. Перед Росморречфлотом, в период с 2018 по 2022 г., был также замгендиректора самого Росморпорта.

