«ВКонтакте» изучает ситуацию с ограничением доступа к соцсети в Белоруссии

Ведомости

«ВКонтакте» разбирается с информацией о блокировке соцсети в Белоруссии, прикладывая усилия к восстановлению доступа для миллионов пользователей республики, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«ВКонтакте изучает ситуацию и делает все необходимое, чтобы сервисы соцсети стали вновь доступны миллионам пользователям в Беларуси как можно скорее», – говорится в сообщении компании.

24 октября стало известно, что в Белоруссии заблокировали соцсеть «ВКонтакте». Она появилась в списке ресурсов ограниченного доступа республиканского унитарного предприятия по надзору за электросвязью «БелГИЭ». Основанием для внесения в список указано представление КГБ Белоруссии.

