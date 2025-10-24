Газета
Политика

Силы ПВО сбили 21 украинский беспилотник в четырех регионах России

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 21 украинский беспилотник в период с 18:00 до 23:00 мск, сообщили в Минобороны России.

Наибольшее число дронов – 12 единиц – российские военные нейтрализовали над территорией Брянской области. Еще 7 БПЛА было ликвидировано в Белгородской области, по одному в небе над Калужской и Смоленской областями.

24 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в регионе пострадали три человека после атаки ВСУ. По его словам, в Белгороде у одной женщины диагностирован ушиб плеча, у другой – минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги. В поселке Октябрьский женщина получила баротравму. 

По данным Минобороны, с 15:00 до 18:00 мск силы ПВО сбили девять БПЛА над территорией Белгородской области. Еще три были перехвачены над территорией Курской области.

