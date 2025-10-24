Силы ПВО сбили 21 украинский беспилотник в четырех регионах России

24 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в регионе пострадали три человека после атаки ВСУ. По его словам, в Белгороде у одной женщины диагностирован ушиб плеча, у другой – минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги. В поселке Октябрьский женщина получила баротравму.