Королева-мать Таиланда скончалась в возрасте 93 лет
Королева-мать Таиланда Сирикит, курировавшая королевские проекты по поддержке сельской бедноты, сохранению традиционных ремесел и защите окружающей среды, скончалась 24 октября, пишет CNN. Ей было 93 года.
Королевский двор сообщил, что она умерла в больнице Бангкока. Она страдала от инфекции крови, и, несмотря на усилия врачей, ее состояние не улучшалось. В последние годы она редко появлялась на публике из-за ухудшения здоровья.
CNN уточняет, что Сирикит была любима и влиятельна сама по себе, хотя и находилась в тени своего покойного супруга и сына. Ее портреты можно было увидеть в домах, офисах и общественных местах по всему Таиланду, а ее день рождения отмечался как День матери.
Она родилась в богатой аристократической семье в Бангкоке 12 августа 1932 г. В 1950 г. Сирикит вышла замуж за короля Пхумипона Адульядета, дав во время коронации клятву править справедливо ради блага и счастья тайского народа. У пары родилось четверо детей.
Королевская чета посвящала большую часть своих сил решению внутренних проблем Таиланда, включая бедность в сельской местности. Королева, будучи прекрасной наездницей, с радостью посещала отдаленные деревни, где выслушивала проблемы местных жителей. Под ее руководством был создан фонд Support, обучавший сельских жителей традиционным ремеслам. Она также инициировала многочисленные природоохранные проекты.