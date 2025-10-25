Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Россия подписала Конвенцию ООН против киберпреступности

Ведомости

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан подписал от имени страны Конвенцию ООН против киберпреступности. Данный документ стал первым в мире глобальным международным договором в сфере информационной безопасности. Об этом сообщается в Telegram-канале Генпропуратуры.

Конвенция была разработана по инициативе Генпрокуратуры России при координирующей роли министерства иностранных дел РФ.

Конвенция призвана создать основу для правоохранительного сотрудничества в противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Документ нацелен на борьбу с несанкционированным доступом к электронным данным и их незаконным перехватом, а также с подлогом, хищением и мошенничеством. Кроме того, конвенция предусматривает противодействие отмыванию доходов от преступлений и сексуальной эксплуатации детей.

Документ закрепляет цифровой суверенитет государств над их информационным пространством, в том числе через наращивание международного взаимодействия между компетентными ведомствами.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь