Россия подписала Конвенцию ООН против киберпреступности

Конвенция призвана создать основу для правоохранительного сотрудничества в противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Документ нацелен на борьбу с несанкционированным доступом к электронным данным и их незаконным перехватом, а также с подлогом, хищением и мошенничеством. Кроме того, конвенция предусматривает противодействие отмыванию доходов от преступлений и сексуальной эксплуатации детей.