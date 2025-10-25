Россия подписала Конвенцию ООН против киберпреступности
Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан подписал от имени страны Конвенцию ООН против киберпреступности. Данный документ стал первым в мире глобальным международным договором в сфере информационной безопасности. Об этом сообщается в Telegram-канале Генпропуратуры.
Конвенция была разработана по инициативе Генпрокуратуры России при координирующей роли министерства иностранных дел РФ.
Конвенция призвана создать основу для правоохранительного сотрудничества в противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Документ нацелен на борьбу с несанкционированным доступом к электронным данным и их незаконным перехватом, а также с подлогом, хищением и мошенничеством. Кроме того, конвенция предусматривает противодействие отмыванию доходов от преступлений и сексуальной эксплуатации детей.
Документ закрепляет цифровой суверенитет государств над их информационным пространством, в том числе через наращивание международного взаимодействия между компетентными ведомствами.