Трамп обсудит с Си Цзиньпином Россию и Украину
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы, касающиеся России и Украины, на встрече 30 октября в Южной Корее. Американский лидер выразил надежду на содействие Пекина в урегулировании украинского конфликта.
«Одна из тем, о которых мы будем говорить, – это Россия и Украина», – подчеркнул Трамп (цитата по ТАСС).
На борту своего самолета во время перелета в Малайзию он сообщил журналистам: «Я бы хотел, чтобы Китай помог нам с Россией». Президент США отметил, что против России введены «очень жесткие санкции, очень действенные», но выразил желание получить помощь Китая в урегулировании конфликта.
Трамп выразил уверенность в наличии «очень хороших» отношений с Си Цзиньпином и заверил, что встреча будет отличной. По его словам, председатель КНР также хотел бы прекращения украинского конфликта.
21 октября Трамп заявил, что ожидает успешных переговоров с Си в Южной Корее и справедливой торговой сделки. Он также сообщил, что получил приглашение посетить Китай и планирует поездку на начало 2026 г.
В апреле торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином обострился: Трамп объявил о пошлинах на товары почти из 200 стран, включая дополнительный тариф на китайские товары в размере 34%. В ответ Китай повысил пошлины на американские товары до 125%, а США – до 145%. Позже стороны договорились о «торговом перемирии» для продолжения переговоров.