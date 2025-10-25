Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп обсудит с Си Цзиньпином Россию и Украину

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы, касающиеся России и Украины, на встрече 30 октября в Южной Корее. Американский лидер выразил надежду на содействие Пекина в урегулировании украинского конфликта.

«Одна из тем, о которых мы будем говорить, – это Россия и Украина», – подчеркнул Трамп (цитата по ТАСС).

На борту своего самолета во время перелета в Малайзию он сообщил журналистам: «Я бы хотел, чтобы Китай помог нам с Россией». Президент США отметил, что против России введены «очень жесткие санкции, очень действенные», но выразил желание получить помощь Китая в урегулировании конфликта.

Трамп выразил уверенность в наличии «очень хороших» отношений с Си Цзиньпином и заверил, что встреча будет отличной. По его словам, председатель КНР также хотел бы прекращения украинского конфликта.

21 октября Трамп заявил, что ожидает успешных переговоров с Си в Южной Корее и справедливой торговой сделки. Он также сообщил, что получил приглашение посетить Китай и планирует поездку на начало 2026 г.

В апреле торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином обострился: Трамп объявил о пошлинах на товары почти из 200 стран, включая дополнительный тариф на китайские товары в размере 34%. В ответ Китай повысил пошлины на американские товары до 125%, а США – до 145%. Позже стороны договорились о «торговом перемирии» для продолжения переговоров.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её