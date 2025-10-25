Трамп не исключил встречи с Ким Чен Ыном в ходе визита в Азию

Трамп также прокомментировал возможность официального признания КНДР ядерной державой, отметив: «Когда говорят, что их нужно признать ядерной державой – у них много ядерного оружия». Ранее американские официальные лица заявляли, что такая встреча не планируется в рамках поездки, включающей визиты в Малайзию, Японию и Южную Корею.