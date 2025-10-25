Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп не исключил встречи с Ким Чен Ыном в ходе визита в Азию

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном, если лидер КНДР проявит инициативу во время азиатского турне американского президента, пишет Bloomberg.

«Если хотите передать это, я открыт для встречи», – сообщил Трамп журналистам на борту самолета Air Force One.

Президент США напомнил о своем неожиданном предложении 2019 г. встретиться в демилитаризованной зоне, которое привело к историческому рукопожатию. Тогда Трамп стал первым действующим президентом США, ступившим на территорию Северной Кореи.

Трамп также прокомментировал возможность официального признания КНДР ядерной державой, отметив: «Когда говорят, что их нужно признать ядерной державой – у них много ядерного оружия». Ранее американские официальные лица заявляли, что такая встреча не планируется в рамках поездки, включающей визиты в Малайзию, Японию и Южную Корею.

21 октября Трамп заявил, что ожидает успешных переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином в Южной Корее и справедливой торговой сделки. Трамп также сообщил, что получил приглашение посетить Китай и планирует поездку на начало следующего года.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь