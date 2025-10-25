Трамп не исключил встречи с Ким Чен Ыном в ходе визита в Азию
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном, если лидер КНДР проявит инициативу во время азиатского турне американского президента, пишет Bloomberg.
«Если хотите передать это, я открыт для встречи», – сообщил Трамп журналистам на борту самолета Air Force One.
Президент США напомнил о своем неожиданном предложении 2019 г. встретиться в демилитаризованной зоне, которое привело к историческому рукопожатию. Тогда Трамп стал первым действующим президентом США, ступившим на территорию Северной Кореи.
Трамп также прокомментировал возможность официального признания КНДР ядерной державой, отметив: «Когда говорят, что их нужно признать ядерной державой – у них много ядерного оружия». Ранее американские официальные лица заявляли, что такая встреча не планируется в рамках поездки, включающей визиты в Малайзию, Японию и Южную Корею.
21 октября Трамп заявил, что ожидает успешных переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином в Южной Корее и справедливой торговой сделки. Трамп также сообщил, что получил приглашение посетить Китай и планирует поездку на начало следующего года.