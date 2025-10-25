РФ разработала сценарии применения FPV-дрона «Судного дня»
Российские инженеры разработали набор практических сценариев использования FPV-дрона под названием «Судный день», предназначенного для оценки уровня загрязнения окружающей среды после ядерных взрывов. Об этом ТАСС сообщил генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
По словам Кузякина, аппарат входит в состав проектной системы «Хруст» и может применяться как в интересах гражданской обороны, так и Минобороны. Технические подробности и конкретные варианты боевого и аварийного применения не разглашаются.
Генконструктор подчеркнул, что подобные средства нужны для быстрой оценки радиационной обстановки в первые часы и дни после взрывов, когда распределение радиоактивной пыли и пепла носит неоднородный характер и быстро меняется. По его словам, оперативные данные о «горячих» зонах необходимы для организации эвакуации, развертывания пунктов временного размещения и прокладки безопасных маршрутов движения людей и техники.
Кузякин также пояснил, что в первые часы после поражения уровень радиации остается высоким, хотя интенсивность последствий снижается с течением времени. В таких условиях, по его мнению, прежде всего востребованы мобильные дистанционные средства зондирования, которые позволяют собирать сведения без выхода оператора в опасную зону – например, из бронетехники или автомашины.
Разработчик отмечает, что система «Хруст» была модифицирована таким образом, чтобы операторы могли управлять дроном, не покидая защищенную платформу. По словам Кузякина, при худшем сценарии такие технологии способны «сохранить большое число жизней», поскольку дают представление о динамике распространения радиоактивного облака и помогают принимать оперативные решения.