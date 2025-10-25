Газета
Главная / Политика /

Мадагаскар лишил гражданства свергнутого президента

Ведомости

Военное руководство Мадагаскара лишило гражданства бывшего президента Андри Радзуэлину после того, как он получил французское гражданство. Соответствующий указ от 24 октября подписал премьер-министр Эринциалама Радзаунаривелу. Согласно законодательству страны, мадагаскарец, добровольно получивший иностранное гражданство, утрачивает малагасийское подданство, пишет Bloomberg.

Протесты в Мадагаскаре вспыхнули 25 сентября, став самым серьезным вызовом для правления Радзуэлины с момента его переизбрания в 2023 г. По данным AFP, 11 октября к протестующим в столице Мадагаскара присоединились группы солдат. Армейский контингент тогда призвал подразделения безопасности «отказаться от приказа стрелять» по демонстрантам.

12 октября 51-летний Радзуэлина заявил, что в Мадагаскаре происходит попытка «незаконного и насильственного» захвата власти. Заявление президента последовало на следующий день после того, как солдаты встали на сторону протестующих, требовавших его отставки.

Фото.

Бегство президента: к чему привели беспорядки в Мадагаскаре

Политика / Фото

На следующий день стало известно, что Радзуэлину эвакуировали из страны на французском военном самолете по соглашению с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Его настоящее местонахождение остается неизвестным.

