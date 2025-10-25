Мадагаскар лишил гражданства свергнутого президента
Военное руководство Мадагаскара лишило гражданства бывшего президента Андри Радзуэлину после того, как он получил французское гражданство. Соответствующий указ от 24 октября подписал премьер-министр Эринциалама Радзаунаривелу. Согласно законодательству страны, мадагаскарец, добровольно получивший иностранное гражданство, утрачивает малагасийское подданство, пишет Bloomberg.
Протесты в Мадагаскаре вспыхнули 25 сентября, став самым серьезным вызовом для правления Радзуэлины с момента его переизбрания в 2023 г. По данным AFP, 11 октября к протестующим в столице Мадагаскара присоединились группы солдат. Армейский контингент тогда призвал подразделения безопасности «отказаться от приказа стрелять» по демонстрантам.
12 октября 51-летний Радзуэлина заявил, что в Мадагаскаре происходит попытка «незаконного и насильственного» захвата власти. Заявление президента последовало на следующий день после того, как солдаты встали на сторону протестующих, требовавших его отставки.
На следующий день стало известно, что Радзуэлину эвакуировали из страны на французском военном самолете по соглашению с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Его настоящее местонахождение остается неизвестным.