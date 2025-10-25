В Британии за год по ошибке освободили более 260 заключенных
В Великобритании за последний год число ошибочно освобожденных заключенных выросло на 128%, сообщает Sky News со ссылкой на правительственные данные.
С марта 2024-го по март 2025 г. из тюрем и судов страны по ошибке были выпущены 262 человека – по сравнению со 115 в предыдущем году. Из них 233 случая произошли в пенитенциарных учреждениях, а 29 – в судах.
Одним из последних инцидентов стало освобождение заключенного по имени Хадуш Кебату, осужденного за сексуальное преступление. Его должны были депортировать сразу после выхода из тюрьмы, однако он оказался на свободе без надзора.
Столичная полиция Лондона заявила, что возглавила операцию по его поиску. По словам командира Джеймса Конвея, Кебату вышел из поезда на станции Стратфорд, после чего скрылся. «Розыском руководит опытный старший следователь. Мы изучаем записи с камер наблюдения, включая транспортную сеть, чтобы установить его маршрут», – сказал Конвей.
Министр юстиции Дэвид Лэмми подтвердил, что к поискам присоединились полиция Эссекса и Британская транспортная полиция. Местонахождение разыскиваемого пока неизвестно.