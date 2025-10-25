Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Британии за год по ошибке освободили более 260 заключенных

Ведомости

В Великобритании за последний год число ошибочно освобожденных заключенных выросло на 128%, сообщает Sky News со ссылкой на правительственные данные.

С марта 2024-го по март 2025 г. из тюрем и судов страны по ошибке были выпущены 262 человека – по сравнению со 115 в предыдущем году. Из них 233 случая произошли в пенитенциарных учреждениях, а 29 – в судах.

Одним из последних инцидентов стало освобождение заключенного по имени Хадуш Кебату, осужденного за сексуальное преступление. Его должны были депортировать сразу после выхода из тюрьмы, однако он оказался на свободе без надзора.

Столичная полиция Лондона заявила, что возглавила операцию по его поиску. По словам командира Джеймса Конвея, Кебату вышел из поезда на станции Стратфорд, после чего скрылся. «Розыском руководит опытный старший следователь. Мы изучаем записи с камер наблюдения, включая транспортную сеть, чтобы установить его маршрут», – сказал Конвей.

Министр юстиции Дэвид Лэмми подтвердил, что к поискам присоединились полиция Эссекса и Британская транспортная полиция. Местонахождение разыскиваемого пока неизвестно.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь