Камала Харрис намекнула на новое выдвижение в президенты США в 2028 году
Бывший вице-президент США Камала Харрис заявила, что не собирается уходить из политики и рассматривает возможность снова побороться за Белый дом. Об этом она рассказала в интервью BBC.
Харрис прямо призналась, что «возможно» станет следующим президентом США, тем самым фактически подтвердив, что не исключает участие в выборах 2028 г., несмотря на слабые позиции в опросах.
«Я еще не закончила. Всю свою карьеру я посвятила служению, и это у меня в крови», – сказала она (цитата по The Guardian).
Бывший вице-президент отвергла неутешительные рейтинги, в которых уступает даже актеру Дуэйну «Скале» Джонсону, и заявила, что никогда не полагалась на опросы. «Если бы я слушала социологов, я бы не баллотировалась ни в первый, ни во второй раз – и уж точно не сидела бы здесь», – подчеркнула она.
Представитель Белого дома в ответ на запрос BBC заявил: «Когда Камала Харрис с большим отрывом проиграла выборы, ей следовало бы понять намек – американскому народу нет дела до ее абсурдной лжи».
The Guardian сообщает, что сейчас Харрис находится в международном турне, продвигая свою книгу «107 дней», в которой рассказывает о своей короткой президентской кампании 2024 г., начавшейся после выхода экс-президента США Джо Байдена из гонки.
Харрис объясняет свое поражение Трампу на выборах ограниченным временем на кампанию, но критики указывают и на ее проблемы с коммуникацией, недостаточную искренность и отчуждение избирателей рабочего класса.
Эксперты также отмечают, что Демократическая партия потеряла часть поддержки из-за некритичной позиции Байдена по войне Израиля в Газе, что, по мнению экспертов, стало одним из факторов электорального поражения Харрис.