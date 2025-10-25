Газета
Главная / Политика /

Трамп рассказал об условии встречи с Путиным

Ведомости

Президент США Дональд Трамп сообщил, что готов провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным только в случае, если будет перспектива заключения соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

«Мы должны быть уверены, что заключим сделку. Я не собираюсь тратить время зря. У меня всегда были прекрасные отношения с Владимиром Путиным», – заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о возможной встрече с российским президентом.

22 октября Трамп сообщил, что отменяет запланированную встречу с Путиным в Будапеште, отметив, что стороны вряд ли смогли бы достичь договоренностей по украинскому урегулированию. Он при этом не исключил возможность проведения саммита в будущем.

23 октября Путин заявил, что решение об отмене встречи было обоюдным, поскольку «было бы неправильно выходить без ожидаемого результата». По его словам, Москва и Вашингтон продолжат совместную работу по линии глав внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Марко Рубио.

