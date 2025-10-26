Газета
Над регионами ночью уничтожено 82 беспилотника ВСУ

Ведомости

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 82 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны. 

Больше всего БПЛА сбили над Брянской (30) и Тульской (26) областями. Еще семь – над Черным и четыре над Азовским морями. По четыре – над Краснодарским краем и Рязанской областью, три – над территорией Ростовской области. 

Два дрона уничтожено над Московским регионом, один из них летел на Москву. По одному беспилотнику сбили над Курской и Липецкой областями. 

По данным тульского губернатора Дмитрия Миляева, в регионе после попыток ударов ВСУ обошлось без пострадавших. «По предварительной информации повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», – написал он в Telegram-канале. В Ростовской области все три дрона уничтожили в Матвеево-Курганском районе. Также обошлось без пострадавших и последствий на земле, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

