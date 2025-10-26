Трамп станцевал местный танец в Малайзии
Американский президент Дональд Трамп в аэропорту Малайзии станцевал местный танец с группой артистов, сообщает New York Post.
Танцоры в красочных костюмах представляли основные этнические группы страны, включая коренных жителей Борнео, а также группы малайцев, китайцев и индийцев. Президента США сопровождал премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, который пританцовывал в такт музыке вместе со своим гостем.
По данным CNN, в ходе саммита лидеров стран АСЕАН в Малайзии Трамп присоединился к подписанию мирного соглашения между Камбоджей и Таиландом. Премьеры Камбоджи Хун Манет и Таиланда Анутин Чарнвиракул, а также Трамп и Ибрагим подписали соглашение во время церемонии на сцене перед фоном, на котором была надпись «Доставляя мир».
Трамп накануне отправился в Азию с пятидневным визитом, чтобы укрепить позиции Америки и торговые соглашения в регионе, включая укрепление отношений с новоизбранным японским президентом Санаэ Такаити в Токио. Запланирована также его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее, где он также может поприветствовать северокорейского лидера Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне в завершении своего маршрута.