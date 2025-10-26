Трамп станцевал местный танец в Малайзии

Трамп накануне отправился в Азию с пятидневным визитом, чтобы укрепить позиции Америки и торговые соглашения в регионе, включая укрепление отношений с новоизбранным японским президентом Санаэ Такаити в Токио. Запланирована также его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее, где он также может поприветствовать северокорейского лидера Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне в завершении своего маршрута.