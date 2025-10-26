Путин: ядерные силы России находятся на самом высоком уровне в мире
Ядерные силы РФ находятся на самом высоком уровне в мире, заявил президент страны Владимир Путин в ходе совещания с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым и командующими группировками, которые задействованы в спецоперации. Кадры встречи опубликованы на сайте Кремля.
По словам главы государства, Россия в очередной раз подтвердила надежность своего ядерного щита, стратегические ядерные силы способны обеспечить национальную безопасность РФ и Союзного государства в полном объеме.
«Современность наших сил ядерного сдерживания находится на самом высоком уровне, наверное, можно без всякого преувеличения сказать – более высоком уровне, как минимум, [среди] всех ядерных государств», – сказал он.
Путин также обсудил испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. По его словам, это уникальное изделие, аналогов крылатой ракеты в мире нет.