Лукашенко призвал Австрию помнить драматические уроки прошлого

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Австрию помнить «драматические уроки прошлого». Об этом глава государства заявил в поздравлении народа страны с 70-летием современной австрийской государственности, основанной на принципе вечного нейтралитета.

Лукашенко напомнил, что в этом году отмечается 80-летие окончания Второй мировой войны.

«Сегодня, когда перед мировым сообществом возникают новые вызовы для мира и безопасности, помнить о героических страницах истории и драматические уроки прошлого очень важно», – приводит его слова сайт главы республики. 

Глава государства добавил, что прочные контакты между государственными деятелями и политиками, взаимодействие в торговле и экономике, культуре и науке являются основой стабильности и развития. Белоруссия, по его словам, стремится строить такие контакты со всеми странами, особенно с географически и исторически близкими. Лукашенко добавил, что его страна всегда рада приветствовать австрийских граждан в Белоруссии, «которую можно посетить в любое время безопасно и без визы».

В Австрии 26 октября отмечается Национальный праздник в честь федерального конституционного закона о постоянном нейтралитете. Закон был принят в 1955 г. с целью утвердить независимость и обеспечить неприкосновенность территории страны после Второй мировой войны. Австрия, как отмечается в документе, будет сохранять и защищать свой нейтралитет с помощью всех имеющихся у нее средств, никогда в будущем не вступит ни в какие военные союзы и не допустит создания на своей территории иностранных военных баз.

