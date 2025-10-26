Лукашенко призвал Австрию помнить драматические уроки прошлого

В Австрии 26 октября отмечается Национальный праздник в честь федерального конституционного закона о постоянном нейтралитете. Закон был принят в 1955 г. с целью утвердить независимость и обеспечить неприкосновенность территории страны после Второй мировой войны. Австрия, как отмечается в документе, будет сохранять и защищать свой нейтралитет с помощью всех имеющихся у нее средств, никогда в будущем не вступит ни в какие военные союзы и не допустит создания на своей территории иностранных военных баз.