Зеленский сообщил о готовности Украины сражаться еще два-три года

«Я не сомневаюсь, что Украина выживет как независимое государство. Сейчас главный вопрос – сколько жертв мы увидим. Президент Зеленский сказал мне, что он надеется, что война не продлится десять лет, но Украина готова сражаться еще два-три года», – сказал Туск.