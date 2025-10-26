Газета
Политика

Зеленский сообщил о готовности Украины сражаться еще два-три года

Ведомости

Украина готова продолжать боевые действия с Россией в течение двух-трех лет, но опасается, что конфликт затянется на десятилетие, заявил в интервью Times премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, об этом ему говорил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я не сомневаюсь, что Украина выживет как независимое государство. Сейчас главный вопрос – сколько жертв мы увидим. Президент Зеленский сказал мне, что он надеется, что война не продлится десять лет, но Украина готова сражаться еще два-три года», – сказал Туск.

Он уточнил, что разговор между лидерами состоялся на этой неделе, 23 октября. 

Туск добавил, что российская экономика сейчас якобы сталкивается с проблемами, которые усугубляются новыми санкциями США. В то же время польский премьер указал на «большое преимущество» Москвы перед Западом. Россия готова сражаться, а в военное время это «абсолютно решающий вопрос», пояснил Туск.

