The Sunday Times: Украине может грозить разрыв отношений с Великобританией

На Украине Грановского подозревают в хищении средств через посредническую компанию в Одессе в 2016 г. По версии обвинения, Грановский похитил 1,6 млн фунтов стерлингов (93,3 млн гривен, или 176,6 млн руб.). Политик покинул страну и сейчас проживает в Великобритании в графстве Суррей.