The Sunday Times: Украине может грозить разрыв отношений с Великобританией
Отношения Киева и Лондона могут быть разрушены из-за преследования украинского оппозиционера Александра Грановского. Об этом пишет The Sunday Times.
«Украина без лишнего шума добивается экстрадиции бывшего оппозиционного политика из Великобритании по обвинению в коррупции в деле, которое, как предупредил видный член парламента от Лейбористской партии, грозит нанести непоправимый ущерб двусторонним отношениям», – говорится в материале.
На Украине Грановского подозревают в хищении средств через посредническую компанию в Одессе в 2016 г. По версии обвинения, Грановский похитил 1,6 млн фунтов стерлингов (93,3 млн гривен, или 176,6 млн руб.). Политик покинул страну и сейчас проживает в Великобритании в графстве Суррей.
Пэр Лейбористской партии лорд Морис Гласман считает, что преследование Грановского является частью более широкой кампании по «устранению оппонентов законными методами». Он указал, что антикоррупционные органы на Украине, которые «все больше финансируются» Лондоном, еще сохраняют «культуру показательных процессов». Гласман призвал «прекратить использовать покровительство и деньги для достижения политических целей».
В июне этого года УНИАН писало, что суд в Киеве не выявил никаких оснований считать, что народный депутат VIII созыва Грановский был причастен к мошенническим действиям во время застройки ТЦ «Парк Горького» в столице Украины.