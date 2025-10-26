Газета
Главная / Политика /

Лавров: Россия признает независимость Украины

Ведомости

Россия признает независимость Украины. Об этом заявил глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров, общаясь с YouTube-каналом «Ультраханг».

По словам министра, российская сторона не могла предположить, что жители регионов, которые вошли в состав РФ и закреплены в Конституции, будут считаться «второсортными». Он добавил, что для России важны не сами территории, а люди, проживающие на этих землях.

В ходе интервью Лавров добавил, что Западу следует потребовать от Киева восстановить языковые и другие права всех национальных меньшинств вместо того, чтобы призывать Россию к прекращению спецоперации.

Лавров также указал, что России необходима буферная зона. Он объяснил это тем, что ВСУ продолжают обстреливать, бомбить и засылать беспилотники на территорию России, включая Брянскую, Белгородскую и Курскую области, которые никогда никем не оспаривались.

