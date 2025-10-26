The Telegraph: британские военные призвали «поделиться» ядерным оружием с ФРГ
Высокопоставленные представители министерства обороны Великобритании призвали рассмотреть возможность совместного с Германией использования ядерного оружия. Как сообщает газета The Telegraph, несмотря на подобные призывы, официальные переговоры между правительствами двух стран на эту тему пока не ведутся.
Согласно публикации, такие инициативы звучат на фоне стратегических переговоров, которые Германия уже ведет с Францией о вопросах ядерного сдерживания. Издание указывает, что цель подобных дискуссий – укрепление безопасности Европы в условиях геополитической нестабильности.
Идея получения доступа к британскому ядерному потенциалу была одобрена рядом видных деятелей. В частности, бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон поддержал эту инициативу, заявив, что подобное соглашение между Лондоном и Берлином «следовало заключить давно».
В настоящее время Великобритания обладает собственным ядерным арсеналом в виде баллистических ракет на подводных лодках класса Vanguard и Dreadnought. Предложения о его «совместном использовании» с союзниками, не обладающими своим ядерным оружием, носят скорее характер стратегической дискуссии и не подразумевают физической передачи боеголовок, указывает издание. Речь может идти, например, о более тесном планировании и консультациях в рамках НАТО.