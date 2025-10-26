The Telegraph: британские военные призвали «поделиться» ядерным оружием с ФРГ

В настоящее время Великобритания обладает собственным ядерным арсеналом в виде баллистических ракет на подводных лодках класса Vanguard и Dreadnought. Предложения о его «совместном использовании» с союзниками, не обладающими своим ядерным оружием, носят скорее характер стратегической дискуссии и не подразумевают физической передачи боеголовок, указывает издание. Речь может идти, например, о более тесном планировании и консультациях в рамках НАТО.