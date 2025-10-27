За ночь средства ПВО отразили атаку 30 дронов, летевших на Москву

Сообщение об ограничениях в работе «Домодедово» было опубликовано в 1:36 мск, «Жуковский» – в 1:41. В 4:03 представитель Росавиации сообщил о снятии временных мер. В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» три самолета, совершавшие рейсы в «Домодедово», и один – в «Жуковский».