За ночь средства ПВО отразили атаку 30 дронов, летевших на Москву

Ведомости

За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. О них сообщал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

О первых двух он заявил в 22:04 мск, о последнем – в 3:47 мск. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб, сообщал Собянин.

Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для аэропортов «Домодедово» и «Жуковский». Меры были необходимы для безопасности полетов.

Сообщение об ограничениях в работе «Домодедово» было опубликовано в 1:36 мск, «Жуковский» – в 1:41. В 4:03 представитель Росавиации сообщил о снятии временных мер. В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» три самолета, совершавшие рейсы в «Домодедово», и один – в «Жуковский».

