Политика

Путин поговорил по телефону с Токаевым

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об их разговоре сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Главы государств обсудили подготовку предстоящего государственного визита Токаева в Россию, рассказали в Кремле.

Лидеры отметили особое значение предстоящих переговоров в Москве для дальнейшего развития стратегического партнерства, а также затронули некоторые аспекты современной ситуации в мире, сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

Песков рассказал, что у Путина на 27 октября также запланированы встреча с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи и ряд закрытых служебных встреч и совещаний. Глава МИД Северной Кореи находится в России с 26 по 28 октября.

