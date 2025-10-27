ВС России поразили военный аэродром и объекты перевозки вооружений ВСУ
Вооруженные силы России нанесли за сутки удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, которые использовались для переброски вооружений в районы боевых действий. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Поражены объекты, задействованные для железнодорожных перевозок военной техники на Донбасс, а также военный аэродром, позиции запуска беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации украинских формирований в 150 районах.
Средствами противовоздушной обороны также за сутки сбиты две управляемые авиационные бомбы, семь реактивных снарядов американской системы HIMARS и 350 беспилотников самолетного типа.
27 октября сообщалось, что российские войска установили контроль над тремя населенными пунктами – селом Новониколаевка и поселком Привольное в Запорожской области, а также селом Егоровка в Днепропетровской области. В Минобороны отмечали, что продвижение стало результатом наступления группировки войск «Восток» вглубь украинской обороны.