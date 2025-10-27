Мелони намерена изъять у итальянских банков 5 млрд евро для поддержки малоимущих

«Если из 44 млрд евро прибыли в 2025 г. банки выделят около 5 млрд евро, чтобы помочь тем, кто слабее в обществе, думаю, мы можем быть довольны – и, в конце концов, они тоже могут быть довольны», – сказала Мелони.