Главная / Политика /

Путин утвердил состав президиума Совета по межнациональным отношениям

Президент РФ Владимир Путин утвердил состав президиума Совета по межнациональным отношениям. Его председателем назначен замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов. Это следует из соответствующего указа главы государства.

Кроме того, президент включил в состав совета заместителя генпрокурора РФ Николая Винниченко, председателя комитета Госдумы по делам национальностей Владимира Иванова и первого замглавы МВД Андрея Кикотя.

В президиум вошли также руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, глава Министерства культуры Ольга Любимова, первый заместитель председателя Государственной думы Иван Мельников и глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков.

