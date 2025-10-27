Газета
Политика

Путин присвоил трем мотострелковым полкам наименование «гвардейский»

Ведомости

Президент России Владимир Путин присвоил почетный статус «гвардейский» трем мотострелковым полкам, сообщили в Минобороны РФ.

Почетное наименование присвоено 57-му, 130-му и 242-му полкам. Воинские части стали гвардейскими «за массовый героизм и отвагу, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Все три полка в настоящее время принимают участие в специальной военной операции.

