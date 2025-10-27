Daily Mail: Россия подала заявку на проведение Евро-2032 из-за проблем в Италии

Согласно публикации, турнир должен быть организован совместно Италией и Турцией. Однако из-за проблем с устаревшей инфраструктурой итальянские стадионы могут не соответствовать требованиям УЕФА. На этом фоне Россия, отстраненная от соревнований УЕФА и ФИФА после начала конфликта на Украине, заявила о готовности вмешаться и принять турнир, если Италия не справится.