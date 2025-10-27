Daily Mail: Россия подала заявку на проведение Евро-2032 из-за проблем в Италии
Россия подала заявку на проведение чемпионата Европы по футболу 2032 г. на фоне растущих опасений, что Италия не успеет подготовить свои арены к турниру, сообщает Daily Mail.
Согласно публикации, турнир должен быть организован совместно Италией и Турцией. Однако из-за проблем с устаревшей инфраструктурой итальянские стадионы могут не соответствовать требованиям УЕФА. На этом фоне Россия, отстраненная от соревнований УЕФА и ФИФА после начала конфликта на Украине, заявила о готовности вмешаться и принять турнир, если Италия не справится.
Президент Московской федерации футбола Александр Дюков заявил, что «у Италии проблемы со стадионами» и что если страна «потеряет возможность организовать турнир», Россия готова взять его на себя. «Россия готова принять Евро-2032 вместо Италии», – подчеркнул он.
По данным итальянского издания Gazzetta dello Sport, из десяти предложенных итальянских арен УЕФА одобрила лишь одну, а потому существует вероятность, что Турция в итоге станет единственным организатором чемпионата.
Несмотря на то что вероятность реализации инициативы Москвы невелика, британская газета отмечает, что трудности Италии остаются серьезными. Президент УЕФА Александр Чеферин ранее назвал состояние итальянской спортивной инфраструктуры «позорным» и «наихудшим среди ведущих европейских стран».
Президент итальянской футбольной лиги Эцио Симонелли также выразил обеспокоенность тем, что Италия может лишиться права на проведение Евро-2032, заявив в августе, что ситуация вызывает у него «серьезное беспокойство».