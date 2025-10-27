МИД РФ предупредил о возможных задержаниях россиян правоохранителями США

При этом в свидетельстве о рождении девочки образца США в графе «отец» стоял прочерк. Правоохранители действовали на основании результатов ДНК-экспертизы, отметили в МИДе. Второй ребенок гражданки РФ, за которым она прилетела в США, находится с отцом. Сейчас девочка, в краже которой обвиняют россиянку, живет в России с бабушкой, а посольство России в Вашингтоне находится на связи с гражданкой России.