Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

МИД РФ предупредил о возможных задержаниях россиян правоохранителями США

Ведомости

В США участились случаи задержания россиян, поэтому гражданам России необходимо тщательно взвешивать все риски при совершении поездок в иностранное государство, сообщает МИД России.

Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что в США также встречаются «абсурдные обвинения» женщин из России в якобы кражах собственных детей, которые были рождены в браках с американцами. В публикации привели в пример ситуацию, когда россиянку задержали в аэропорту Нью-Йорка по обвинению ее бывшего мужа в незаконном вывозе их дочери.

При этом в свидетельстве о рождении девочки образца США в графе «отец» стоял прочерк. Правоохранители действовали на основании результатов ДНК-экспертизы, отметили в МИДе. Второй ребенок гражданки РФ, за которым она прилетела в США, находится с отцом. Сейчас девочка, в краже которой обвиняют россиянку, живет в России с бабушкой, а посольство России в Вашингтоне находится на связи с гражданкой России.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте