Аэропорт Лаппеенранта в Финляндии закроют до 31 декабря
Аэродромный диспетчерский пункт аэропорта Лаппеенранта на юге Финляндии будет закрыт с 30 октября по 31 декабря. Информация о работе аэропорта в следующем году пока не поступала. Об этом сообщили ТАСС в воздушной гавани.
Собеседники агентства рассказали, что управление заходом на посадку также не будет осуществляться. При этом в аэропорту не исключили, что из воздушной гавани могут быть выполнены разовые рейсы. Для этого потребуется подавать специальные заявки.
Позже в аэропорту уточнили, что с 24 по 28 октября диспетчерский пункт будет закрыт, а 29 октября воздушная гавань будет работать с 14:00 до 18:00 по всемирному времени (с 17:00 до 21:00 мск). Ожидается, что в этот день прибудет один рейс с Родоса.
21 октября Yle писала, что аэропорт в Лаппеенранте оказался под угрозой закрытия из-за отсутствия туристов из России. Телерадиовещательная компания сообщила, что вопрос судьбы воздушной гавани обсудят до начала декабря.