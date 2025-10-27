The Guardian: «желтая линия» раздела в Газе может стать постоянной границей
«Желтая линия», которая разделяет зону контроля в секторе Газа между Израилем и «Хамасом» на время первой фазы перемирия, рискует стать постоянной границей анклава, сообщает The Guardian.
Израильские военные начали устанавливать бетонные желтые маркеры каждые 200 метров, обозначая зоны, которые остаются под контролем Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на первом этапе реализации соглашения о перемирии. Эта линия делит сектор Газа примерно пополам: западная часть постепенно возвращается под контроль группировки «Хамас», а восток и прилегающие к границе районы остаются под израильским контролем.
По информации местных источников, несмотря на формальное прекращение огня, ежедневно погибают более 20 палестинцев, большинство из них – вблизи «желтой линии».
Политические препятствия на пути ко второму этапу прекращения огня, который предусматривает разоружение «Хамаса», ввод многонациональных стабилизационных сил и дальнейший вывод ЦАХАЛ с «желтой линии» ближе к границе с Израилем, остаются крайне серьезными. Правое крыло правящей коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху выступает против сокращения военного присутствия и интернационализации контроля над сектором Газа.
The Guardian отмечает, что «желтая линия» все чаще рассматривается как новая, неофициальная граница, символизирующая закрепление фактического разделения сектора Газа и неопределенность его будущего.
13 октября президент США Дональд Трамп заявил об окончании конфликта в секторе Газа. С этой территории были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль должен был отпустить 2000 палестинских заключенных. После этого стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.