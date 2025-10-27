The Guardian: «желтая линия» раздела в Газе может стать постоянной границей

Израильские военные начали устанавливать бетонные желтые маркеры каждые 200 метров, обозначая зоны, которые остаются под контролем Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на первом этапе реализации соглашения о перемирии. Эта линия делит сектор Газа примерно пополам: западная часть постепенно возвращается под контроль группировки «Хамас», а восток и прилегающие к границе районы остаются под израильским контролем.