Лавров прибыл с официальным визитом в Белоруссию
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Белоруссии Минск для участия в III Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая пройдет 28–29 октября. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».
Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства проведет в Минске ряд двусторонних встреч.
III Минская международная конференция по евразийской безопасности – дипломатическая площадка, на которой обсуждаются ключевые вызовы и перспективы обеспечения стабильности в Евразийском регионе.