Политика

Лавров прибыл с официальным визитом в Белоруссию

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Белоруссии Минск для участия в III Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая пройдет 28–29 октября. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства проведет в Минске ряд двусторонних встреч.

III Минская международная конференция по евразийской безопасности – дипломатическая площадка, на которой обсуждаются ключевые вызовы и перспективы обеспечения стабильности в Евразийском регионе.

