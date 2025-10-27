Турция купит у Великобритании истребители Typhoon на $10,7 млрд
Турция и Великобритания подписали сделку о продаже боевых самолетов, пишет Bloomberg. Соглашение стоимостью 8 млрд фунтов ($10,7 млрд) предусматривает поставку Анкаре 20 истребителей Typhoon, производимых компанией BAE Systems.
Контракт был заключен в Анкаре в ходе переговоров премьер-министра Великобритании Киера Стармера и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Это первый новый заказ на Typhoon с 2017 г. и первый случай, когда Турция закупает боевые самолеты не у США.
Для Турции контракт стал важным шагом к повышению независимости от американских поставок вооружений после исключения страны из программы по поставкам F-35.
Министр обороны Великобритании Джон Хили назвал соглашение не просто торговой сделкой, а «знаком углубляющегося стратегического партнерства» между двумя странами. По его словам, «сигнал для [президента РФ Владимира] Путина заключается в том, что Турция подтверждает свою приверженность НАТО».
Британское правительство сообщило, что контракт обеспечит до 20 000 рабочих мест в северо-западной Англии в течение следующего десятилетия и станет частью стратегии по увеличению экспорта вооружений и стимулированию экономического роста.