Путин поддержал защиту особо опасных объектов добровольцами
Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу по созданию добровольческих формирований для усиления защиты особо опасных объектов. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС.
Ряд глав субъектов, включая Нижегородскую область, выступили с предложениями о создании добровольческих формирований для усиления защиты особо опасных объектов, рассказал секретарь Совбеза. Эти предложения были поддержаны главой государства.
С 2022 г. на фоне начала спецоперации в России формируются добровольные народные дружины в приграничных регионах, включая Белгородскую и Курскую области.
В апреле 2023 г. председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предложил задействовать граждан, добровольно вступивших в народную дружину, в охране госграницы. По его словам, это практикуется во многих странах.
Депутат отмечал, что важно решить, нужны ли такие добровольческие формирования для защиты государственной границы, а уже потом определить условия их создания. Речь идет о количестве подразделений, их организации, контроле и взаимодействии с другими подразделениями, пояснял он.