Губернатор ЯНАО Артюхов выступит перед Путиным с докладом
Президент Владимир Путин примет с докладом в Кремле губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Продолжит заниматься президент региональной тематикой, в частности, с докладом у него будет губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Помимо этого внутренние встречи, беседы и совещания», – сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, публичных мероприятий у президента не запланировано.
Артюхов стал губернатором ЯНАО 9 сентября 2018 г., причем вступил в должность как самый молодой руководитель региона в стране. Ему было 30 лет. 10 сентября 2023 г. Артюхова переизбрали губернатором автономного округа на второй срок.