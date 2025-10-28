Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Bloomberg: рейтинг лейбористов во главе со Стармером упал до рекордного минимума

Ведомости

Рейтинг Лейбористской партии Великобритании, возглавляемой премьер-министром Киром Стармером, снизился до самого низкого уровня за всю историю наблюдений, свидетельствуют данные нового опроса YouGov. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно результатам, только 17% британцев заявили, что готовы проголосовать за лейбористов, если бы выборы состоялись завтра. Это рекордно низкий показатель для правящей партии с момента прихода Стармера к власти.

На первом месте оказалась правая партия «Реформа Великобритании» Найджела Фараджа – с поддержкой 27% опрошенных. Консерваторы показали тот же результат, что и лейбористы, тогда как «Партия зеленых» впервые с 2001 г. достигла рекордных 16%, а либерал-демократы получили 15%.

Таким образом, сразу пять политических сил набирают более 15% голосов, что, по оценке аналитиков, отражает углубляющуюся фрагментацию британского политического ландшафта.

Хотя у Стармера нет необходимости проводить досрочные выборы до середины 2029 г., результаты опроса сигнализируют о растущем давлении на лидера лейбористов со стороны как правых, так и левых партий.

В Bloomberg отмечают, что предстоящие в мае местные выборы могут стать поворотным моментом для лидерства Стармера, а падение рейтингов вызывает тревогу внутри правящей партии на фоне снижения доверия избирателей к ее курсу.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь