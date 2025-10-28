Bloomberg: рейтинг лейбористов во главе со Стармером упал до рекордного минимума

На первом месте оказалась правая партия «Реформа Великобритании» Найджела Фараджа – с поддержкой 27% опрошенных. Консерваторы показали тот же результат, что и лейбористы, тогда как «Партия зеленых» впервые с 2001 г. достигла рекордных 16%, а либерал-демократы получили 15%.