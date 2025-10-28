Bloomberg: рейтинг лейбористов во главе со Стармером упал до рекордного минимума
Рейтинг Лейбористской партии Великобритании, возглавляемой премьер-министром Киром Стармером, снизился до самого низкого уровня за всю историю наблюдений, свидетельствуют данные нового опроса YouGov. Об этом пишет Bloomberg.
Согласно результатам, только 17% британцев заявили, что готовы проголосовать за лейбористов, если бы выборы состоялись завтра. Это рекордно низкий показатель для правящей партии с момента прихода Стармера к власти.
На первом месте оказалась правая партия «Реформа Великобритании» Найджела Фараджа – с поддержкой 27% опрошенных. Консерваторы показали тот же результат, что и лейбористы, тогда как «Партия зеленых» впервые с 2001 г. достигла рекордных 16%, а либерал-демократы получили 15%.
Таким образом, сразу пять политических сил набирают более 15% голосов, что, по оценке аналитиков, отражает углубляющуюся фрагментацию британского политического ландшафта.
Хотя у Стармера нет необходимости проводить досрочные выборы до середины 2029 г., результаты опроса сигнализируют о растущем давлении на лидера лейбористов со стороны как правых, так и левых партий.
В Bloomberg отмечают, что предстоящие в мае местные выборы могут стать поворотным моментом для лидерства Стармера, а падение рейтингов вызывает тревогу внутри правящей партии на фоне снижения доверия избирателей к ее курсу.