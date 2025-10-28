В Китае блогерам запретили давать советы без соответствующей специализации

В Китае вступил в силу закон, требующий от блогеров иметь официальную квалификацию в областях медицины, юриспруденции, образования или финансов, если они хотят создавать контент на одну из этих тем. Об этом пишет издание Morocco World News со ссылкой на сообщение администрации киберпространства Китая (CAC). Закон вступил в силу 25 октября.