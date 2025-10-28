В Китае блогерам запретили давать советы без соответствующей специализации
В Китае вступил в силу закон, требующий от блогеров иметь официальную квалификацию в областях медицины, юриспруденции, образования или финансов, если они хотят создавать контент на одну из этих тем. Об этом пишет издание Morocco World News со ссылкой на сообщение администрации киберпространства Китая (CAC). Закон вступил в силу 25 октября.
Теперь китайские инфлюенсеры обязаны предоставить подтверждение своей компетентности – диплом, профессиональную лицензию или сертификат. За соблюдением правила будут следить сами платформы – Douyin, Bilibili и Weibo. Кроме того, блогеры должны указывать исследования, на основе которых они строят свои рекомендации.
САС заявила, что цель инициативы состоит в борьбе с дезинформацией в сети и защитой пользователей от вредных советов.
Критики закона, пишет издание, предупреждают, что он может нанести ущерб творчеству и ограничить свободу слова. По их версии, власти смогут не только блокировать дезинформацию, но и ограничивать независимые мнения и критические дискуссии. Другая сторона, наоборот, приветствует такой шаг, так как закон позволит публиковать информацию по важным и деликатным темам, пишет Morocco World News.