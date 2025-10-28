«Хамас» обстрелял израильские войска в Рафахе
Боевики палестинской группировки «Хамас» обстреляли израильские войска, дислоцированные в городе Рафах на юге сектора Газа. Об этом пишет The Times of Israel.
По данным издания, подразделения армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), находящиеся в районе города, открыли ответный огонь по нападавшим. Израильская артиллерия нанесла удары по позициям движения.
На данный момент стороны официально не комментировали инцидент.
13 октября президент США Дональд Трамп заявил об окончании конфликта в секторе Газа. С этой территории были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль должен отпустить 2000 палестинских заключенных. После этого стороны неоднократно нарушали перемирие.