Трамп встретится с президентом Узбекистана в Вашингтоне на следующей неделе
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прилетит в Вашингтон на следующей неделе, чтобы встретиться с американским лидером Дональдом Трампом, заявил заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау, передает Reuters.
Агентство отметило, что эти переговоры будет уже вторыми менее чем за два месяца. Прошлая встреча состоялась в сентябре на полях Генеральной ассамблеи ООН.
При этом в Белом доме не стали комментировать запрос Reuters о запланированной на 6 ноября встрече. В ней, по словам источника агентства, должны принять участие главы Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана.