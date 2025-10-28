Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

При операции против преступных группировок в Бразилии погибли 20 человек

Ведомости

По меньшей мере 20 человек, включая двух полицейских, погибли 28 октября в результате масштабной операции по борьбе с организованной преступностью в Рио-де-Жанейро, сообщили власти бразильского штата. Об этом пишет Reuters.

В Рио-де-Жанейро проходит крупнейшая за последние годы операция сил безопасности против одной из самых влиятельных преступных группировок страны – банды «Красная команда» (Comando Vermelho). По данным новостного канала G1, в операции задействованы около 2500 полицейских, которые пытаются задержать около 100 членов банды.

Столкновения происходят в фавелах северной части Рио-де-Жанейро. Преступники открыли огонь по силам безопасности, подожгли баррикады и использовали дроны с бомбами для атаки на полицейские подразделения.

По данным G1, четверо подозреваемых были убиты, 21 человек арестован, а четверо получили огнестрельные ранения и доставлены в больницу.

Банда «Красная команда» считается одной из старейших и наиболее жестоких в Бразилии. Она контролирует ряд районов Рио, занимаясь наркоторговлей и вымогательством.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте