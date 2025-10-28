При операции против преступных группировок в Бразилии погибли 20 человек

В Рио-де-Жанейро проходит крупнейшая за последние годы операция сил безопасности против одной из самых влиятельных преступных группировок страны – банды «Красная команда» (Comando Vermelho). По данным новостного канала G1, в операции задействованы около 2500 полицейских, которые пытаются задержать около 100 членов банды.