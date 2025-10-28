При операции против преступных группировок в Бразилии погибли 20 человек
По меньшей мере 20 человек, включая двух полицейских, погибли 28 октября в результате масштабной операции по борьбе с организованной преступностью в Рио-де-Жанейро, сообщили власти бразильского штата. Об этом пишет Reuters.
В Рио-де-Жанейро проходит крупнейшая за последние годы операция сил безопасности против одной из самых влиятельных преступных группировок страны – банды «Красная команда» (Comando Vermelho). По данным новостного канала G1, в операции задействованы около 2500 полицейских, которые пытаются задержать около 100 членов банды.
Столкновения происходят в фавелах северной части Рио-де-Жанейро. Преступники открыли огонь по силам безопасности, подожгли баррикады и использовали дроны с бомбами для атаки на полицейские подразделения.
По данным G1, четверо подозреваемых были убиты, 21 человек арестован, а четверо получили огнестрельные ранения и доставлены в больницу.
Банда «Красная команда» считается одной из старейших и наиболее жестоких в Бразилии. Она контролирует ряд районов Рио, занимаясь наркоторговлей и вымогательством.