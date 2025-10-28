Главы МИД Белоруссии и Венгрии обсудили вызовы в Восточной Европе

Министры иностранных дел Белоруссии и Венгрии Максим Рыженков и Петер Сийярто во время переговоров обсудили вызовы в Восточной Европе. Об этом говорится на сайте белорусского внешнеполитического ведомства. Они провели переговоры на полях III Минской международной конференции по евразийской безопасности.