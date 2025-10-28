Главы МИД Белоруссии и Венгрии обсудили вызовы в Восточной Европе
Министры иностранных дел Белоруссии и Венгрии Максим Рыженков и Петер Сийярто во время переговоров обсудили вызовы в Восточной Европе. Об этом говорится на сайте белорусского внешнеполитического ведомства. Они провели переговоры на полях III Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам международной повестки. Они обсудили также пути скорейшего урегулирования угроз в регионе Восточной Европы.
Основной темой встречи Рыженкова и Сийярто стала реализация решений, достигнутых на 13-ом заседании Белорусско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
27 октября Рыженков провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Особое внимание стороны уделили подготовке к предстоящему заседанию Совместной коллегии министерств иностранных дел Белоруссии и России.