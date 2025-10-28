Замглавы МИД России обсудил развитие сотрудничества с коллегой из Филиппин

Как уточнили в МИД России, замминистра обменялись мнениями по перспективным направлениям развития. Они также обсудили углубленный вариант координации усилий России и Филиппин на глобальных и региональных площадках. В частности, речь шла о предстоящем председательстве Манилы в АСЕАН.