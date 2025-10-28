Газета
Главная / Политика /

Замглавы МИД России обсудил развитие сотрудничества с коллегой из Филиппин

Ведомости

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и его коллега из Филиппин Хеллен де ла Вега встретились на заседании Восточноазиатского саммита в Куала-Лумпуре, обсудив развитие отношений двух стран, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как уточнили в МИД России, замминистра обменялись мнениями по перспективным направлениям развития. Они также обсудили углубленный вариант координации усилий России и Филиппин на глобальных и региональных площадках. В частности, речь шла о предстоящем председательстве Манилы в АСЕАН.

АСЕАН была основана в 1967 г. как региональная организация. Сейчас в ее состав входят 10 стран Юго-Восточной Азии – Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В 2025 г. полномочия председателя АСЕАН принадлежат Малайзии, перейдя королевству от Лаоса.