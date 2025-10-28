Силы ПВО сбили три летевших на Москву беспилотника ВСУ
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника вооруженных сил Украины (ВСУ), которые летели на Москву, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
О пострадавших и разрушениях не сообщается. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – добавил Собянин.
28 октября Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 15 украинских дронов самолетного типа в период с 15:00 до 20:00 мск над регионами России. Большинство из них – семь – были сбиты в небе над Брянской областью. Три беспилотника были уничтожены в Орловской области, по два – в Курской и Тульской областях, еще один – над Калужской областью.