Силы ПВО сбили три летевших на Москву беспилотника ВСУ

28 октября Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 15 украинских дронов самолетного типа в период с 15:00 до 20:00 мск над регионами России. Большинство из них – семь – были сбиты в небе над Брянской областью. Три беспилотника были уничтожены в Орловской области, по два – в Курской и Тульской областях, еще один – над Калужской областью.