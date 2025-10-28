Газета
Главная / Политика /

Авиация, БПЛА и артиллерия ВС РФ поразили цели в 158 районах Украины за день

Ведомости

Российские войска нанесли 28 октября ряд ударов по инфраструктуре вглуби территории Украины и поразили за день различные цели в 158 районах страны, сообщили в Минобороны РФ.

Вооруженные силы России поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса (ВПК), военный аэродром, железнодорожный состав с техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ), цеха производства, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований.

Как отмечается, поражения указанным целям были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), ракетными войсками и артиллерией ВС РФ.

Ранее 28 октября Минобороны отчиталось об уничтожении 15 беспилотников ВСУ над регионами России, а позже были сбиты еще три дрона, летевшие на Москву.

